Объекты инфраструктуры пострадали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

В подконтрольной украинским военным части Запорожской области пострадали инфраструктурные объекты. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенным киевским режимом руководитель областной администрации Юрий Малашко.
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