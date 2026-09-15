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SPORT24.ru

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Гонсалес официально стал главным тренером «Интер Майами» Месси

Гонсалес официально стал главным тренером «Интер Майами» Месси

Кристиан Альберто «Кили» Гонсалес стал новым главным тренером «Интер Майами».Кристиан Альберто «Кили» Гонсалес стал новым главным тренером «Интер Майами».

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