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Мировое обозрение

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Арктическая рокада: как Севморпуть меняет возможности российского флота

Арктическая рокада: как Севморпуть меняет возможности российского флота

Выходы из Черного и Балтийского морей физически зажаты странами НАТО, а южные маршруты через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды находятся под плотным контролем Запада.

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