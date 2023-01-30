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Георгий Бовт о том, как демократические институты проложили путь к катастрофе в Германии в 1933-м

Георгий Бовт о том, как демократические институты проложили путь к катастрофе в Германии в 1933-м

История прихода к власти Адольфа Гитлера – это история о том, как политические элиты одной из самых продвинутых стран Европы сами прокладывали себе путь к будущей национальной катастрофе, приведя также и к самой кровопролитной мировой войне.

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