Врач Киселева назвала признаки нехватки в организме витаминов и микроэлементов

Врач-эндокринолог Елена Киселева: при нехватке витаминов снижается активность иммунной системы. Врач Киселева рассказала, что наиболее частым дефицитом, возникающим в организме в конце зимы, является недостаток витамина D, который необходим для осуществления многих функций тела.
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