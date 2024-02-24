Врач Киселева назвала признаки нехватки в организме витаминов и микроэлементов

Врач-эндокринолог Елена Киселева: при нехватке витаминов снижается активность иммунной системы. Врач Киселева рассказала, что наиболее частым дефицитом, возникающим в организме в конце зимы, является недостаток витамина D, который необходим для осуществления многих функций тела.