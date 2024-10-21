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В США обвинили «супер-учёных» России в вызове мощных ураганов на берега Флориды

В США обвинили «супер-учёных» России в вызове мощных ураганов на берега Флориды

Кандидат Демпартии в вице-президенты США Тим Уолц обвинил российских ученых в обрушившихся на Флориду ураганах.

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лл
лина любимцева
Кто всесилен в нашем Мире?
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