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Истребители Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАБ-500 в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ночью нанес удар по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 августа.

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