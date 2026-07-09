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Иркутск Сегодня

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Приставы забрали девочку у отца прямо в дачном кооперативе под Ангарском

В Иркутской области судебным приставам пришлось срочно вмешаться в семейный конфликт. В дачном садоводстве Ангарского района отец отказался отдавать 9-летнюю дочь матери — хотя у женщины уже были куплены билеты домой, в другой регион.

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