Приставы забрали девочку у отца прямо в дачном кооперативе под Ангарском

В Иркутской области судебным приставам пришлось срочно вмешаться в семейный конфликт. В дачном садоводстве Ангарского района отец отказался отдавать 9-летнюю дочь матери — хотя у женщины уже были куплены билеты домой, в другой регион.
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