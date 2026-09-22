ЕТК предупредила о временном отключении воды с 22 по 24 сентября

Жителей Екатеринбурга предупредили об отключении горячей воды с 22 по 24 сентября. Это связано с началом отопительного сезона и техническими работами.
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