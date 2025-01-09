БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Глобальный план на 2025 год уже расписан

Глобальный план на 2025 год уже расписан

Завершение календарного года и начало следующего – это всегда хороший повод для того, чтобы осмыслить, в чем были содержание и смысл событий, ставших историей, и подумать, какое продолжение они могут иметь на ее новом витке.

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