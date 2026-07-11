Страны Прибалтики отрицают предоставление Украине своего неба для атак на РФ

Послы Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в российский МИД совместное заявление, в котором опровергли обвинения в том, что их страны предоставляют воздушное пространство для украинских беспилотников при атаках на Россию.
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