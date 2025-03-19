Просмотр занятия ´Рыжая лисичка, в гостях у ребят´.

17.03.2025 в ГУО ´Детский сад № 79 в рамках реализации годового плана прошел открытый просмотр занятия по образовательной области ´Развитие речи и культура речевого общения´ во второй младшей группе ´Рыжая лисичка в гостях у ребят´.