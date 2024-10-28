Минутка России, которую мы потеряли

Сегодня в New York Times потомственная белая кость и голубая кровь русской эмиграции Сергей Александрович Шмеман, потомок ряда значимых отечественных деятелей и даже святых, - призывает старика Байдена перестать мять груди и вдарить уже наконец по России дальнобойными ракетами.
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