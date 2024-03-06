РНКБ и сеть продуктовых магазинов «ПУД» реализуют проект по доставке продуктов на дом

РНКБ (входит в Группу ВТБ) совместно с крупнейшей розничной сетью продуктовых магазинов в Крыму «ПУД» реализует пилотный проект по заказу и оплате доставки продуктов и промтоваров при помощи мобильного приложения РНКБ 24/7 на ОС Android.