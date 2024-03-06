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Крымское информационное агентство

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РНКБ и сеть продуктовых магазинов «ПУД» реализуют проект по доставке продуктов на дом

РНКБ и сеть продуктовых магазинов «ПУД» реализуют проект по доставке продуктов на дом

РНКБ (входит в Группу ВТБ) совместно с крупнейшей розничной сетью продуктовых магазинов в Крыму «ПУД» реализует пилотный проект по заказу и оплате доставки продуктов и промтоваров при помощи мобильного приложения РНКБ 24/7 на ОС Android.

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