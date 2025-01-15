Супервулканы: Йеллоустонская кальдера и угроза глобальной катастрофы Ирина ВальковаСупервулканы, термин, появившийся благодаря журналистам, представляют собой одни из самых опасных природных объектов на Земле.
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