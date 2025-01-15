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Супервулканы: Йеллоустонская кальдера и угроза глобальной катастрофы

Супервулканы: Йеллоустонская кальдера и угроза глобальной катастрофы

Супервулканы: Йеллоустонская кальдера и угроза глобальной катастрофы Ирина ВальковаСупервулканы, термин, появившийся благодаря журналистам, представляют собой одни из самых опасных природных объектов на Земле.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Для уточнения прогнозов землетрясений и извержений вулканов предлагается проследить явления на Земле в участках на орбите, в которых она равно удалена от Солнца. Если вскроются связи, что можно использовать для уточнения прогнозов.
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