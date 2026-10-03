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Происшествия

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Главе СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти матери и новорожденного ребенка в терминале столичного аэропорта  

Главе СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти матери и новорожденного ребенка в терминале столичного аэропорта  

В публичном пространстве появились сообщения о том, что в помещении уборной, расположенной в зоне прилета аэропорта в Подмосковье, обнаружены тела новорожденного младенца мужского пола и его матери.

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