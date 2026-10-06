Мали: Вооруженные силы Мали (FAMa) захватили контроль над городом Кидаль в полдень после того, как Фронт освобождения Азавада (FLA) объявил о своем выводе на фоне авиаударов, нанесенных силами FAMa и Российского Африканского корпуса.