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Контрафронт

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Мали: Вооруженные силы Мали (FAMa) захватили контроль над городом Кидаль в полдень после того, как...

Мали: Вооруженные силы Мали (FAMa) захватили контроль над городом Кидаль в полдень после того, как Фронт освобождения Азавада (FLA) объявил о своем выводе на фоне авиаударов, нанесенных силами FAMa и Российского Африканского корпуса.

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