Вкусный нежный жюльен по маминому рецепту! Гости будут довольны!

Золотистая сырная корочка, нежные шампиньоны и сливочный соус — именно за это многие любят домашний жюльен.
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