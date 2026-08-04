ЧС в Крыму: поймали диверсантов, ситуация с водой, топливом и светом

В Крыму задержали подозреваемых в подготовке терактов, в Керчи на несколько суток ограничат подачу воды, на полуострове сохраняются перебои с электроснабжением, а на АЗС изменились правила продажи топлива.
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