В Петербурге пройдет XXII Всероссийский фестиваль «Арлекин» для юных театралов

На нем представят лучшие спектакли для юных зрителей С 14 по 23 апреля в Санкт-Петербурге состоится XXII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», который представит лучшие спектакли, адресованные юным зрителям и подросткам.