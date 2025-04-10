В Петербурге пройдет XXII Всероссийский фестиваль «Арлекин» для юных театралов

На нем представят лучшие спектакли для юных зрителей С 14 по 23 апреля в Санкт-Петербурге состоится XXII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», который представит лучшие спектакли, адресованные юным зрителям и подросткам.
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