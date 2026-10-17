Белорусский атлет Андрей Балбышев занял второе место в рывке в весовой категории до 85 кг на юниорском и молодежном чемпионате Европы в албанском Дурресе, последовательно взяв 151, 154 и 157 кг.
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