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Тен Хаг о реализации «МЮ»: «Мы должны быть безжалостными. Третий гол «Ноттингему» нужно было забить раньше – до перерыва было два хороших момента»

Тен Хаг о реализации «МЮ»: «Мы должны быть безжалостными. Третий гол «Ноттингему» нужно было забить раньше – до перерыва было два хороших момента»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен быть безжалостен в реализации моментов. Манкунианцы обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) в матче 17-го тура АПЛ.

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