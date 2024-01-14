В чем мы еще не доросли до европейцев

Мне вот интересно, почему грязные перформансы с сожжением Корана на "цивилизованном" Западе считается проявлением "свободы слова", а не разжиганием (в прямом и переносном слове) религиозной вражды? https://t.
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