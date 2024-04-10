В Исландии назначили нового премьера

Новым премьер-министром Исландии после отставки Катрин Якобсдоттир, которая решила принять участие в президентских выборах, стал действующий министр иностранных дел и лидер Независимой партии Бьярни Бенедиктссон.
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