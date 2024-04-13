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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии полицейские и общественники напомнили школьникам о правилах безопасного поведения в сети Интернет

В рамках проведения работы по правовому просвещению подрастающего поколения сотрудники регионального МВД совместно с представителем Общественного совета республиканского МВД встретились с учениками 4 класса школы № 86 г.

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