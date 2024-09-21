Советник Боттомс: Харрис редко дает интервью, поскольку слишком занята

Старший советник вице-президента Камалы Харрис Кейша Лэнс Боттомс заявила, что кандидат на пост президента США Камала Харрис "слишком занята", чтобы чаще общаться с прессой на фоне приближающихся выборов.
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