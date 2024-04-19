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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кооперативный шутер Sker Ritual покинул ранний доступ и получил новый контент Ва...

Кооперативный шутер Sker Ritual покинул ранний доступ и получил новый контент Ва...

Кооперативный шутер Sker Ritual покинул ранний доступ и получил новый контентВаллийский разработчик Wales Interactive спустя полтора года выпустил из раннего доступа свой кооперативный шутер Sker Ritual, созданный по мотивам хоррора Maid of Sker.

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