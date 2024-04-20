Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора ЯНАО

В мессенджере Telegram мошенники создали фейковую страницу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом на своей официальной странице в соцсети предупредил сам глава округа и попросил всех ямальцев быть бдительными.
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