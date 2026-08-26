С 2027 года изменится порядок учёта стажа по уходу за пожилыми и инвалидами в Поморье

Со следующего года жителям Архангельской области, которые присматривают за близкими и родственниками (людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы), необходимо будет заранее сообщать в региональное Отделение СФР о начале такого ухода.
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