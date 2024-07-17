Так ли полезно сыроедение, как нам говорят «просветленные» диетологи?

ЕдаБольше по теме Сыроедение, практика питания исключительно сырыми продуктами, в последнее время приобрела популярность среди сторонников здорового образа жизни: за основу такой диеты взята идея, что тепловая обработка продуктов лишает их значительной части питательных веществ и витаминов.