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Так ли полезно сыроедение, как нам говорят «просветленные» диетологи?

Так ли полезно сыроедение, как нам говорят «просветленные» диетологи?

ЕдаБольше по теме Сыроедение, практика питания исключительно сырыми продуктами, в последнее время приобрела популярность среди сторонников здорового образа жизни: за основу такой диеты взята идея, что тепловая обработка продуктов лишает их значительной части питательных веществ и витаминов.

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