Житель Невады угрожал убить прокурора и судью по делу Трампа

REUTERS/Jeenah Moon Жителю Невады 32-летнему Спенсеру Гиру предъявлены обвинения в 22 угрозах убийства прокурору, который добился обвинения бывшего президента США Дональда Трампа, и судье, который курировал процесс.
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