«Финикс» гарантировал себе 1-е место по итогам регулярки

«Финикс» в четверг выиграл у «Денвера» со счетом 140:130 и гарантировал себе 1-е место в таблице лиги по итогам регулярного чемпионата.
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