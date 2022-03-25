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«Финикс» гарантировал себе 1-е место по итогам регулярки

«Финикс» в четверг выиграл у «Денвера» со счетом 140:130 и гарантировал себе 1-е место в таблице лиги по итогам регулярного чемпионата.

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