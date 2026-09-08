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Царьград

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МОНИКИ успешно выполнили 119 трансплантаций органов в этом году

МОНИКИ успешно выполнили 119 трансплантаций органов в этом году

В МОНИКИ с начала года проведено 119 операций по пересадке органов. Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин подчеркнул, что такие операции дают пациентам с тяжелыми заболеваниями шанс на полноценную жизнь.

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