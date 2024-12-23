Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Фаина Юсупова
    Пока правит обученная в Англии Санду и бывшая в Грузии Зарубешвили,то везде будут гадить,убирать памятники как на Укр...В Молдавии заявил...
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Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.

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