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Крымская газета

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«Крымская газета» презентовала вторую часть книги «Ты не один»

«Крымская газета» презентовала вторую часть книги «Ты не один»

Есть книги, которые просто читают. А есть те, что становятся голосом эпохи, свидетельством мужества. Такова книга «Ты не один», изданная редакцией «Крымской газеты» по материалам военного спецвыпуска, который уже четыре года уходит «за ленточку» — туда, где куётся Победа.

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