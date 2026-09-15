«Крымская газета» презентовала вторую часть книги «Ты не один»

Есть книги, которые просто читают. А есть те, что становятся голосом эпохи, свидетельством мужества. Такова книга «Ты не один», изданная редакцией «Крымской газеты» по материалам военного спецвыпуска, который уже четыре года уходит «за ленточку» — туда, где куётся Победа.