Стюардесса рассказала, что ни в коем случае нельзя надевать в самолет

Даже если вы часто летаете самолетом, каждый раз переживания одни и те же: во сколько лучше выехать, чтобы вовремя приехать в аэропорт? Что именно можно брать в ручную кладь? И влезет ли мой рюкзак в нормы багажа? Не потеряется ли чемодан? Не найдут ли у меня запрещенные предметы, даже если это просто пилочка для ногтей? С современными правилами авиаперелётов легко запутаться.