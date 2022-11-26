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У Месси 4 гола из-за штрафной на ЧМ – больше всех с 2006 года. У Вильи и Форлана – по 3

Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает дальними ударами на 5 последних ЧМ. Капитан сборной Аргентины издалека поразил ворота Мексики (2:0) на ЧМ-2022.

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