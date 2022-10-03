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Какие цели наблюдает современный российский радар «Небо-СВУ» на Украине?

Какие цели наблюдает современный российский радар «Небо-СВУ» на Украине?

Метровый модуль РЛС из комплекса 55Ж6МЕ «Небо-МЕ». Фото: Commons.wikimedia.org/ Vitaly V. Kuzmin Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что на Украине применяются мобильные РЛС «Небо-СВ», которые наблюдают все цели на расстоянии в 500 км.

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