Подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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