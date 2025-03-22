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Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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