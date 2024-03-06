СМИ сообщили о лидерстве Байдена на праймериз демократов в ряде штатов

Действующий президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, по итогам подсчета голосов станет победителем праймериз Демократической партии в штате Вермонт, сообщают 5 марта телеканал CNN и агентство Associated Press.
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