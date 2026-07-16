Ученые ЮУрГУ предложили реактор для очистки воды от текстильного красителя

Проточный электрохимический реактор для очистки воды от красителя для тканей Reactive Black 5 разработали и испытали сотрудники НОЦ «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из сербского Белградского университета, 16 июля сообщает пресс-служба ЮурГУ.