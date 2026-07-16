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Ученые ЮУрГУ предложили реактор для очистки воды от текстильного красителя

Ученые ЮУрГУ предложили реактор для очистки воды от текстильного красителя

Проточный электрохимический реактор для очистки воды от красителя для тканей Reactive Black 5 разработали и испытали сотрудники НОЦ «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из сербского Белградского университета, 16 июля сообщает пресс-служба ЮурГУ.

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