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Сахар, крупы, соль - не больше килограмма: вводится ограничение на вывоз некоторых продовольственных товаров за пределы ЕАЭС.

Сахар, крупы, соль - не больше килограмма: вводится ограничение на вывоз некоторых продовольственных товаров за пределы ЕАЭС.

Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, сообщает пресс-служба Совета министров.

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