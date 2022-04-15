Сахар, крупы, соль - не больше килограмма: вводится ограничение на вывоз некоторых продовольственных товаров за пределы ЕАЭС.

Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, сообщает пресс-служба Совета министров.
Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, сообщает пресс-служба Совета министров.
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