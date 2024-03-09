«Красной кепки у него нет, но…» Тото Вольф пригласил Марко в Mercedes

«Красной кепки у него нет, но…» Тото Вольф пригласил Марко в MercedesLAT Images / MercedesГлава Mercedes Тото Вольф в шутливой форме заявил, что Хельмут Марко может занять должность неисполнительного директора команды, которую занимал Ники Лауда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии