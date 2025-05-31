Отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бод заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, что европейские лидеры, осознавая быстрое ухудшение положения украинских сил на передовой, готовы пойти на радикальные шаги.
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