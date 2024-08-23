В Запорожской области БПЛА поразили передатчики Starlink и пехоту ВСУ

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» поразили передатчики системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил оператор FPV-дрона с позывным «Викинг».
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