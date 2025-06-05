Мрачный прогноз в связи с недавним открытием на Каспии сделали астраханские ученые, передает inAktai.
Мрачный прогноз озвучили ученые из-за нового острова на Каспии
Комментарии
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Астон Мартин
На очистку дельты Волги были выделены финансовые средства хотелось бы знать как очищают Волгу , кстати зарастают многие малые реки , питающие Волгу и желательно мониторинг провести по данной теме , как обстоят дела с малыми реками впадающими в Волгу , необходим мониторинг по очистке родниковой системы малых рек и произвести необходимую чистку родников , кто то где то эту работу производит в реальности , или только отчетами занимаются ???
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