Мрачный прогноз озвучили ученые из-за нового острова на Каспии

Астон Мартин

На очистку дельты Волги были выделены финансовые средства хотелось бы знать как очищают Волгу , кстати зарастают многие малые реки , питающие Волгу и желательно мониторинг провести по данной теме , как обстоят дела с малыми реками впадающими в Волгу , необходим мониторинг по очистке родниковой системы малых рек и произвести необходимую чистку родников , кто то где то эту работу производит в реальности , или только отчетами занимаются ???