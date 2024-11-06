Глава СКР поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту самоуправства в Московской области

В социальных медиа распространялась информация о том, что в городе Красногорске Московской области водитель автобуса - мигрант, осуществляя перевозку пассажиров по установленному маршруту, проигнорировал необходимость посадки пожилых людей на остановке, после чего проявил агрессию и высказал угрозы пассажирам, сделавшим ему замечание.