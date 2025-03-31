Александр Новиков рассказал о ремонте дворовых территорий

В Смоленске пройдет ямочный ремонт на улицах Рыленкова, Маршала Соколовского и проспекте Строителей. Об этом сообщил глава Смоленска Александр Новиков в ходе инспекционной поездки по Промышленному району Смоленска.
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