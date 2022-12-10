У Месси случился конфликт с Давидсом, помощником ван Гала, после матча Аргентины с Нидерландами

У Лионеля Месси случился конфликт с тренерами сборной Нидерландов. Нападающий сборной Аргентины после победы в матче 1/4 финала ЧМ-2022 над Нидерландами (2:2, по пенальти – 4:3) приблизился к скамейке запасных соперника и что-то высказал тренерскому штабу на повышенных тонах.
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