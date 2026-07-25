В регионе замедлился рост цен на бензин и дизель

Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился до 0,17%, хотя очереди на заправках сохраняются.Данные Росстата свидетельствуют, что на минувшей неделе в нашем регионе замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо.
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