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Новости Брянска

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В регионе замедлился рост цен на бензин и дизель

В регионе замедлился рост цен на бензин и дизель

Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился до 0,17%, хотя очереди на заправках сохраняются.Данные Росстата свидетельствуют, что на минувшей неделе в нашем регионе замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо.

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